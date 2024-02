Zurückhaltung in Wien: ATX Prime sackt zum Start ab

Der ATX Prime setzt am Freitag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,27 Prozent auf 1 713,59 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,007 Prozent auf 1 718,06 Punkte an der Kurstafel, nach 1 718,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 718,81 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 712,29 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,146 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 23.01.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 703,50 Punkte. Vor drei Monaten, am 23.11.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 630,83 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.02.2023, wurde der ATX Prime auf 1 744,71 Punkte taxiert.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,026 Prozent nach. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Telekom Austria (+ 0,76 Prozent auf 7,98 EUR), Semperit (+ 0,75 Prozent auf 13,40 EUR), Polytec (+ 0,60 Prozent auf 3,36 EUR), Österreichische Post (+ 0,50 Prozent auf 30,45 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,47 Prozent auf 21,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-2,55 Prozent auf 22,90 EUR), FACC (-1,28 Prozent auf 6,16 EUR), Lenzing (-0,82 Prozent auf 30,25 EUR), AT S (AT&S) (-0,69 Prozent auf 20,20 EUR) und Raiffeisen (-0,68 Prozent auf 20,32 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 864 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 22,374 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die Kapsch TrafficCom-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die Semperit-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at