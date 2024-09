Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Abschläge

Mit dem ATX Prime geht es am Nachmittag abwärts.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,47 Prozent leichter bei 1 809,66 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,005 Prozent fester bei 1 818,29 Punkten, nach 1 818,20 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 818,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 1 791,33 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 2,83 Prozent. Vor einem Monat, am 06.08.2024, wurde der ATX Prime auf 1 740,27 Punkte taxiert. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 06.06.2024, den Stand von 1 840,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.09.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 607,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5,58 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Marinomed Biotech (+ 3,85 Prozent auf 5,40 EUR), STRABAG SE (+ 2,29 Prozent auf 37,90 EUR), Verbund (+ 1,25 Prozent auf 76,75 EUR), Andritz (+ 1,20 Prozent auf 58,85 EUR) und Wienerberger (+ 0,99 Prozent auf 28,58 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Raiffeisen (-4,95 Prozent auf 17,10 EUR), IMMOFINANZ (-3,50 Prozent auf 24,80 EUR), Telekom Austria (-2,68 Prozent auf 8,73 EUR), Rosenbauer (-2,63 Prozent auf 37,00 EUR) und FACC (-2,56 Prozent auf 6,86 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die CA Immobilien-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 2 380 124 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,039 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX Prime verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

