Zuversicht in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Gewinne

Der STOXX 50 kommt am Dienstagnachmittag nicht vom Fleck.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,05 Prozent fester bei 3 945,83 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,044 Prozent auf 3 942,02 Punkte an der Kurstafel, nach 3 943,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 933,60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 947,23 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 823,09 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 21.08.2023, bei 3 893,92 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 21.11.2022, bei 3 710,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 7,06 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,18 Prozent auf 385,60 EUR), National Grid (+ 0,93 Prozent auf 10,30 GBP), RELX (+ 0,87 Prozent auf 30,10 GBP), Novartis (+ 0,84 Prozent auf 84,99 CHF) und Reckitt Benckiser (+ 0,83 Prozent auf 53,72 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Glencore (-1,33 Prozent auf 4,59 GBP), BP (-1,03 Prozent auf 4,76 GBP), UBS (-0,90 Prozent auf 23,06 CHF), BASF (-0,89 Prozent auf 43,81 EUR) und HSBC (-0,82 Prozent auf 6,11 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 7 740 216 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 415,459 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,60 zu Buche schlagen. Mit 9,64 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

