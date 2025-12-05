Hannover Rück Aktie

Hannover Rück-Performance im Blick 05.12.2025

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Hannover Rück-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Hannover Rück-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 138,40 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,723 Hannover Rück-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 183,82 EUR, da sich der Wert eines Hannover Rück-Papiers am 04.12.2025 auf 254,40 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 83,82 Prozent.

Der Börsenwert von Hannover Rück belief sich zuletzt auf 30,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Hannover Rück

24.11.25 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.25 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
20.11.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
18.11.25 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
13.11.25 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Hannover Rück

