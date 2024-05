Zuversicht in Frankfurt: DAX nachmittags im Plus

Der DAX gewinnt am Freitagnachmittag an Wert.

Am Freitag notiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,46 Prozent höher bei 18 772,21 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,825 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 18 686,85 Punkte an der Kurstafel, nach 18 686,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 686,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 845,86 Punkten.

DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 4,28 Prozent. Vor einem Monat, am 10.04.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 18 097,30 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, einen Wert von 16 926,50 Punkten auf. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 10.05.2023, bei 15 896,23 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,94 Prozent nach oben. Bei 18 845,86 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 4,51 Prozent auf 24,35 EUR), Zalando (+ 2,91 Prozent auf 25,14 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,70 Prozent auf 102,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,58 Prozent auf 453,00 EUR) und Infineon (+ 2,48 Prozent auf 37,81 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen BASF (-1,73 Prozent auf 48,98 EUR), Sartorius vz (-1,70 Prozent auf 277,00 EUR), Symrise (-1,59 Prozent auf 101,80 EUR), SAP SE (-0,98 Prozent auf 176,04 EUR) und Deutsche Börse (-0,58 Prozent auf 187,05 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 171 252 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 205,968 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Mit 7,70 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

