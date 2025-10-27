LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt am Montagnachmittag zurück

Der LUS-DAX verliert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr 0,16 Prozent auf 24 285,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 24 462,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 179,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 23 760,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, einen Wert von 24 308,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 19 405,00 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21,64 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 2,10 Prozent auf 34,20 EUR), Porsche Automobil (+ 1,38 Prozent auf 35,16 EUR), Commerzbank (+ 1,36 Prozent auf 30,65 EUR), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 246,70 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,17 Prozent auf 39,66 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil MTU Aero Engines (-2,11 Prozent auf 380,90 EUR), Symrise (-1,78 Prozent auf 80,36 EUR), Brenntag SE (-1,65 Prozent auf 49,55 EUR), Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 1 735,00 EUR) und Zalando (-1,10 Prozent auf 26,13 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 575 652 Aktien gehandelt. Mit 265,690 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

