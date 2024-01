Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels im Plus

Am Montag notierte der MDAX via XETRA schlussendlich 1,24 Prozent fester bei 25 748,16 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 242,664 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,448 Prozent auf 25 545,86 Punkte an der Kurstafel, nach 25 432,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 545,86 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 811,84 Zählern.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 22.12.2023, stand der MDAX bei 26 943,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Stand von 24 065,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, stand der MDAX bei 28 476,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Minus von 4,06 Prozent zu Buche. Bei 27 272,39 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 7,80 Prozent auf 15,28 EUR), Nemetschek SE (+ 6,88 Prozent auf 86,08 EUR), United Internet (+ 3,88 Prozent auf 24,08 EUR), Gerresheimer (+ 3,11 Prozent auf 92,85 EUR) und Ströer SE (+ 3,08 Prozent auf 53,50 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Aurubis (-3,98 Prozent auf 63,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,64 Prozent auf 98,56 EUR), HelloFresh (-1,38 Prozent auf 11,41 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (-1,32 Prozent auf 40,42 EUR) und Nordex (-1,15 Prozent auf 8,98 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 787 422 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 16,927 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,92 erwartet. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,21 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at