Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|TecDAX im Blick
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09.07.2026 15:59:02
Zuversicht in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX
Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,22 Prozent auf 3 791,59 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 516,773 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,180 Prozent auf 3 752,68 Punkte an der Kurstafel, nach 3 745,94 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 751,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 792,70 Punkten lag.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 2,76 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4 005,67 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 516,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 964,55 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,62 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 17,65 Prozent auf 94,30 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,44 Prozent auf 82,85 EUR), Elmos Semiconductor (+ 6,89 Prozent auf 170,60 EUR), Nordex (+ 6,61 Prozent auf 43,20 EUR) und AIXTRON SE (+ 6,13 Prozent auf 45,37 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-4,68 Prozent auf 75,00 EUR), ATOSS Software (-2,86 Prozent auf 71,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,76 Prozent auf 25,09 EUR), SAP SE (-1,67 Prozent auf 135,66 EUR) und freenet (-0,94 Prozent auf 23,10 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 405 399 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 168,011 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte
Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,20 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,58 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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