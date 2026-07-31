Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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31.07.2026 15:09:57

Nordex Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 53,20 auf 52,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windkraftkonzern habe mit dem zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, so die Analysten in einer Einschätzung vom Donnerstag. Sie hoben ihre Schätzungen an./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
52,60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40,80 € 		Abst. Kursziel*:
28,92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,71%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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