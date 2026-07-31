Nordex Aktie
|38,76EUR
|-0,66EUR
|-1,67%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 53,20 auf 52,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windkraftkonzern habe mit dem zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, so die Analysten in einer Einschätzung vom Donnerstag. Sie hoben ihre Schätzungen an./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
52,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,80 €
|
Abst. Kursziel*:
28,92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,71%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AG
|
30.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
30.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
29.07.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
29.07.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.07.26