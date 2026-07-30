Nordex Aktie
|39,42EUR
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|2,02%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex nach Zahlen zum zweiten Quartal von 61 auf 58 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Windturbinen-Hersteller habe stark abgeschnitten, schrieb John Kim in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies lasse auf ein insgesamt gutes Jahr für das Unternehmen hoffen./rob/la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
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Unternehmen:
Nordex AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
58,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
40,04 €
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Abst. Kursziel*:
44,86%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
39,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,13%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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