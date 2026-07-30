Nordex Aktie

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Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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30.07.2026 15:16:41

Nordex Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex nach Zahlen zum zweiten Quartal von 61 auf 58 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Windturbinen-Hersteller habe stark abgeschnitten, schrieb John Kim in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies lasse auf ein insgesamt gutes Jahr für das Unternehmen hoffen./rob/la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40,04 € 		Abst. Kursziel*:
44,86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,13%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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