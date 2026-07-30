FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex nach Zahlen zum zweiten Quartal von 61 auf 58 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Windturbinen-Hersteller habe stark abgeschnitten, schrieb John Kim in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies lasse auf ein insgesamt gutes Jahr für das Unternehmen hoffen./rob/la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:05 / CET



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