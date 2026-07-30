HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex nach Zahlen von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das unerwartet starke zweite Quartal des Windanlagenbauers habe weiteres Margenwachstum gebracht, schrieb Richard Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand habe neue Hochs erreicht./rob/mf/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:05 / GMT

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