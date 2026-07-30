Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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30.07.2026 12:58:09

Nordex Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex nach Zahlen von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das unerwartet starke zweite Quartal des Windanlagenbauers habe weiteres Margenwachstum gebracht, schrieb Richard Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand habe neue Hochs erreicht./rob/mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39,16 € 		Abst. Kursziel*:
48,11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,07%
Analyst Name::
Richard Dawson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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