05.11.2025 13:13:31

Nordex Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordex von 15,40 auf 15,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Prognoseerhöhung des Herstellers von Windkraftanlagen sei ermutigend gewesen, schrieb Xin Wang am Dienstagabend. Er will jedoch noch mehr Bestätigung, bevor er bereit ist, diese Entwicklung als "neue Normalität" fortzuschreiben./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 20:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Equal Weight
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
15,80 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
26,54 € 		Abst. Kursziel*:
-40,47%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
26,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-41,26%
Analyst Name::
Xin Wang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:13 Nordex Equal Weight Barclays Capital
12:14 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:55 Nordex Buy Deutsche Bank AG
04.11.25 Nordex Underperform RBC Capital Markets
04.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
