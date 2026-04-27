NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nordex nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Market-Perform" belassen. Deepa Venkateswaran attestierte dem Hersteller von Windkraftanlagen am Montag einen soliden Jahresauftakt. Eine starke Margenentwicklung und bestätigte Jahresziele bekräftigten, dass das Management die direkten Auswirkungen des Iran-Krieges als beherrschbar einschätzt./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:06 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.