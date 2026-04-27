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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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27.04.2026 08:19:33

Nordex Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nordex nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Market-Perform" belassen. Deepa Venkateswaran attestierte dem Hersteller von Windkraftanlagen am Montag einen soliden Jahresauftakt. Eine starke Margenentwicklung und bestätigte Jahresziele bekräftigten, dass das Management die direkten Auswirkungen des Iran-Krieges als beherrschbar einschätzt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:06 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Market-Perform
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
49,16 € 		Abst. Kursziel*:
-18,63%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
47,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16,28%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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