Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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29.07.2026 09:20:14

Nordex Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex nach Zahlen zum zweiten Quartalauf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Windkraftanlagen-Bauer habe ein weiteres starkes Jahresviertel hinter sich, wobei die wichtigsten Kennziffern die Erwartungen übertroffen hätten, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Management sei weiterhin zuversichtlich, dass sich die Auftragsdynamik im zweiten Halbjahr fortsetzen werde. Während der Telefonkonferenz am Nachmittag erwartet der Analyst detailliertere Ausführungen zur Fortsetzung der Auftragsdynamik, zur Projektabwicklung, zur deutschen Regulierung sowie zu möglichen Störungen durch den Krieg im Nahen Osten./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38,94 € 		Abst. Kursziel*:
48,95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50,03%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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