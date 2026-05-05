Nordex Aktie

48,72EUR -0,06EUR -0,12%
Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

05.05.2026 13:10:15

Nordex Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex auf "Underperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der spanische Großaktionär Acciona mache sich öffentlich für eine Konsolidierung in der Windkraftbranche stark, schrieb Colin Moody in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die langfristigen Vorteile lägen auf der Hand, aber die Wettbewerbsbehörden in der Europäischen Union dürften seiner Einschätzung nach ein Hindernis bleiben./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 04:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 04:14 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Underperform
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
48,82 € 		Abst. Kursziel*:
-22,16%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
48,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-22,00%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:10 Nordex Underperform RBC Capital Markets
29.04.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.04.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
28.04.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
