Nordex Aktie
|39,38EUR
|0,86EUR
|2,23%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordex von 15,80 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Vlad Sergievskii beschäftigte sich am Donnerstag mit der Frage, wie viele Windkraftanlagen Deutschland derzeit noch braucht. Das Land sei erfolgreich in der Energiewende hin zu den Erneuerbaren. Im Bereich Windkraft sei man jedoch bereits an ökonomische Grenzen gestoßen und erreiche nun wohl auch Machbarkeitsgrenzen, etwa wegen Bau-Engpässen. Das "deutsche Windwunder" stoße auf ein zunehmendes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Sergievskii favorisiert vor diesem Hintergrund Hersteller von Stromkabeln wie NKT, Nexans und Prysmian gegenüber Turbinenanbietern wie Nordex und Vestas./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 13:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
39,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,71%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
39,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,12%
|
Analyst Name::
Vlad Sergievskii
|
KGV*:
-
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09:28
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|Barclays Capital
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|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|10:54
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|39,38
|2,23%
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|12:05
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|11:15
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:54
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|10:47
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|10:31
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|10:16
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09:57
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:31
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:39
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:39
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07:44
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:31
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:25
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07:24
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|07:05
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|06:44
|Evonik Underweight
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|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
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|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research