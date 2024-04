Zuversicht in Frankfurt: SDAX mittags in der Gewinnzone

Der SDAX notiert derzeit im Plus.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,05 Prozent fester bei 14 200,66 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 114,983 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,520 Prozent höher bei 14 126,38 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 053,25 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 14 119,40 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 200,66 Zähler.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wies der SDAX 13 984,98 Punkte auf. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.01.2024, bei 13 590,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, wies der SDAX 13 518,34 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 2,75 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 14 638,48 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Hypoport SE (+ 8,33 Prozent auf 249,60 EUR), Varta (+ 5,82 Prozent auf 9,00 EUR), PVA TePla (+ 4,42 Prozent auf 18,20 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,22 Prozent auf 44,90 EUR) und CANCOM SE (+ 2,88 Prozent auf 30,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Salzgitter (-2,20 Prozent auf 23,12 EUR), Drägerwerk (-1,18 Prozent auf 50,20 EUR), NORMA Group SE (-0,98 Prozent auf 18,18 EUR), METRO (St) (-0,78 Prozent auf 5,11 EUR) und STO SE (-0,68 Prozent auf 145,20 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 340 438 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 17,050 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist mit 5,51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at