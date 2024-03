Zuversicht in Frankfurt: So steht der SDAX nachmittags

Um 15:42 Uhr klettert der SDAX im XETRA-Handel um 0,67 Prozent auf 13 951,06 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 115,256 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,536 Prozent stärker bei 13 932,89 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 858,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 911,59 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 992,23 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,070 Prozent. Vor einem Monat, am 21.02.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 725,51 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 21.12.2023, den Stand von 13 761,87 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 21.03.2023, mit 12 985,61 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,940 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Kontron (+ 5,16 Prozent auf 22,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,32 Prozent auf 18,67 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 3,31 Prozent auf 14,67 EUR), STO SE (+ 3,30 Prozent auf 156,40 EUR) und PATRIZIA SE (+ 3,29 Prozent auf 8,48 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen IONOS (-5,74 Prozent auf 19,04 EUR), adesso SE (-3,68 Prozent auf 109,80 EUR), 1&1 (-2,62 Prozent auf 16,36 EUR), Vitesco Technologies (-2,39 Prozent auf 63,20 EUR) und Schaeffler (-2,25 Prozent auf 6,08 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX ist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 907 213 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 16,930 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Mit 7,21 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at