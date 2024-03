Zuversicht in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Gewinnen

Der FTSE 100 knüpft am Donnerstagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Donnerstag springt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0,25 Prozent auf 7 951,65 Punkte an. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,505 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 931,98 Punkten, nach 7 931,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 958,79 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 931,98 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 0,261 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 28.02.2024, einen Wert von 7 624,98 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 722,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.03.2023, lag der FTSE 100 bei 7 484,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2,98 Prozent nach oben. Bei 7 961,43 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell JD Sports Fashion (+ 9,44 Prozent auf 1,27 GBP), Fresnillo (+ 1,82 Prozent auf 4,65 GBP), Lloyds Banking Group (+ 1,16 Prozent auf 0,52 GBP), Airtel Africa (+ 1,15 Prozent auf 1,06 GBP) und Barclays (+ 1,06 Prozent auf 1,83 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen M&G (-5,72 Prozent auf 2,21 GBP), Smith Nephew (-4,26 Prozent auf 9,99 GBP), Taylor Wimpey (-2,42 Prozent auf 1,37 GBP), Ocado Group (-1,55 Prozent auf 4,59 GBP) und Severn Trent (-1,10 Prozent auf 25,12 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 265 177 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie hat im FTSE 100 mit 198,373 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,64 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,03 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at