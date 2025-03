Zuversicht in New York: Dow Jones letztendlich in Grün

Letztendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 41 985,35 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 16,705 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,377 Prozent schwächer bei 41 795,26 Punkten in den Freitagshandel, nach 41 953,32 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 42 011,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 41 433,86 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,27 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.02.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 43 428,02 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 840,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.03.2024, lag der Dow Jones noch bei 39 781,37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 verlor der Index bereits um 0,960 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45 054,36 Punkten. 40 661,77 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 3,06 Prozent auf 178,11 USD), Apple (+ 1,95 Prozent auf 218,27 USD), Microsoft (+ 1,14) Prozent auf 391,26 USD), JPMorgan Chase (+ 1,10 Prozent auf 241,63 USD) und UnitedHealth (+ 1,09 Prozent auf 516,85 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Nike (-5,46 Prozent auf 67,94 USD), Merck (-1,71 Prozent auf 93,11 USD), Coca-Cola (-1,49 Prozent auf 68,67 USD), Home Depot (-1,48 Prozent auf 325,10 EUR) und Visa (-1,13 Prozent auf 335,66 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 83 423 071 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,986 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,26 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at