Zuversicht in New York: Dow Jones schließt in der Gewinnzone

Am Montagabend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Montag bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0,59 Prozent höher bei 38 333,45 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 11,466 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,270 Prozent auf 38 006,68 Punkte an der Kurstafel, nach 38 109,43 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 38 061,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 38 343,93 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 29.12.2023, bei 37 689,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 32 417,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, wies der Dow Jones 33 978,08 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 1,64 Prozent zu Buche. Bei 38 343,93 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 2,83 Prozent auf 287,86 USD), Walt Disney (+ 2,23 Prozent auf 97,49 USD), Visa (+ 2,13 Prozent auf 273,66 USD), Microsoft (+ 1,43 Prozent auf 409,72 USD) und Caterpillar (+ 1,28 Prozent auf 303,25 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Verizon (-0,83 Prozent auf 42,05 USD), Walgreens Boots Alliance (-0,57 Prozent auf 22,72 USD), Apple (-0,36 Prozent auf 191,73 USD), American Express (-0,28 Prozent auf 200,86 USD) und IBM (-0,15 Prozent auf 187,14 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 13 943 179 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2,770 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,95 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at