WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

18.08.2025 22:35:27

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

So bewegte sich der NASDAQ 100 am Montag letztendlich

Letztendlich beendete der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 23 713,76 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,084 Prozent schwächer bei 23 692,13 Punkten, nach 23 712,07 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 23 733,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 637,41 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 18.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23 065,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 427,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 19 508,52 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13,05 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 969,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Axon Enterprise (+ 4,96 Prozent auf 791,62 USD), Enphase Energy (+ 2,67 Prozent auf 35,77 USD), Lululemon Athletica (+ 2,60 Prozent auf 203,62 USD), Workday A (+ 2,55 Prozent auf 231,85 USD) und Micron Technology (+ 2,22 Prozent auf 123,55 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Intel (-3,66 Prozent auf 23,66 USD), Electronic Arts (-3,15 Prozent auf 169,16 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,27 Prozent auf 767,37 USD), IDEXX Laboratories (-1,99 Prozent auf 637,86 USD) und Biogen (-1,94 Prozent auf 135,91 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 947 481 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,765 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,27 erwartet. Mit 5,79 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

12.08.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
25.07.25 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.07.25 Intel Neutral UBS AG
03.07.25 Intel Neutral UBS AG
21.05.25 Intel Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Axon Enterprise 673,00 4,60% Axon Enterprise
Biogen Inc 117,05 -0,59% Biogen Inc
Charter Inc (A) (Charter Communications) 229,15 0,84% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Electronic Arts Inc. 145,32 -3,15% Electronic Arts Inc.
Enphase Energy Inc 30,81 11,31% Enphase Energy Inc
IDEXX Laboratories 547,40 -2,81% IDEXX Laboratories
Intel Corp. 20,34 -3,76% Intel Corp.
JD.com Inc (spons. ADRs) 27,15 1,88% JD.com Inc (spons. ADRs)
Lululemon Athletica IncShs 175,20 2,40% Lululemon Athletica IncShs
Meta Platforms (ex Facebook) 659,20 -2,38% Meta Platforms (ex Facebook)
Micron Technology Inc. 105,40 1,80% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 156,16 1,95% NVIDIA Corp.
The Kraft Heinz Company 23,31 -0,83% The Kraft Heinz Company
Workday Inc (A) 197,66 6,14% Workday Inc (A)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 23 713,76 0,01%

17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.08.25 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nächstes Ukraine-Gespräch: ATX geriet kräftig unter Druck -- Wall Street kaum bewegt -- DAX letztlich leichter -- Asiatische Indizes schließen uneins - Neue Rekorde in Japan
Der heimsche Aktienmarkt gab im Montagshandel deutlich nach, während sich der deutsche Leitindex moderat tiefer zeigte. Die Wall Street zeigte sich am Montag von seiner unsicheren Seite. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenbeginn mehrheitlich gut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

