Zuversicht in New York: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

Letztendlich beendete der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 23 713,76 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,084 Prozent schwächer bei 23 692,13 Punkten, nach 23 712,07 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 23 733,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 637,41 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 18.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23 065,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 427,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 19 508,52 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13,05 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 969,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Axon Enterprise (+ 4,96 Prozent auf 791,62 USD), Enphase Energy (+ 2,67 Prozent auf 35,77 USD), Lululemon Athletica (+ 2,60 Prozent auf 203,62 USD), Workday A (+ 2,55 Prozent auf 231,85 USD) und Micron Technology (+ 2,22 Prozent auf 123,55 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Intel (-3,66 Prozent auf 23,66 USD), Electronic Arts (-3,15 Prozent auf 169,16 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,27 Prozent auf 767,37 USD), IDEXX Laboratories (-1,99 Prozent auf 637,86 USD) und Biogen (-1,94 Prozent auf 135,91 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 947 481 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,765 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,27 erwartet. Mit 5,79 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at