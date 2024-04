Zuversicht in Wien: So bewegt sich der ATX Prime mittags

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,17 Prozent stärker bei 1 761,05 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,048 Prozent stärker bei 1 758,92 Punkten, nach 1 758,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 767,59 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 758,43 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 1,14 Prozent. Vor einem Monat, am 18.03.2024, wies der ATX Prime 1 721,32 Punkte auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.01.2024, bei 1 682,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.04.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 653,25 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,74 Prozent aufwärts. Bei 1 802,56 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,22 Prozent auf 18,45 EUR), BAWAG (+ 1,84 Prozent auf 55,30 EUR), Palfinger (+ 1,40 Prozent auf 21,70 EUR), Addiko Bank (+ 1,18 Prozent auf 17,10 EUR) und EVN (+ 1,16 Prozent auf 26,20 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil PORR (-2,74 Prozent auf 14,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,11 Prozent auf 46,35 EUR), Telekom Austria (-1,90 Prozent auf 7,75 EUR), S IMMO (-1,73 Prozent auf 17,00 EUR) und Frequentis (-1,52 Prozent auf 26,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 132 842 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 24,753 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,03 zu Buche schlagen. Die Addiko Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at