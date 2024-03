Zuversicht in Zürich: SLI zum Handelsende im Aufwind

Am Donnerstag legte der SLI via SIX letztendlich um 0,23 Prozent auf 1 923,48 Punkte zu. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,293 Prozent auf 1 924,65 Punkte an der Kurstafel, nach 1 919,02 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 918,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 925,62 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,665 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.02.2024, notierte der SLI bei 1 860,65 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 28.12.2023, den Stand von 1 765,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.03.2023, lag der SLI noch bei 1 706,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,07 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 2,29 Prozent auf 27,21 CHF), Lindt (+ 1,41 Prozent auf 10 790,00 CHF), Roche (+ 1,30 Prozent auf 229,70 CHF), Logitech (+ 1,28 Prozent auf 80,76 CHF) und Holcim (+ 0,99 Prozent auf 81,66 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen ams (-4,56 Prozent auf 1,05 CHF), UBS (-1,81 Prozent auf 27,74 CHF), Temenos (-1,41 Prozent auf 64,48 CHF), Sonova (-0,72 Prozent auf 261,10 CHF) und Straumann (-0,69 Prozent auf 144,00 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 7 936 048 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 255,483 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,75 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at