Zuversicht in Zürich: SPI mittags in der Gewinnzone

Der SPI klettert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,35 Prozent auf 15 056,55 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,948 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,073 Prozent stärker bei 15 014,59 Punkten, nach 15 003,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 987,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 056,55 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 0,900 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 07.02.2024, den Wert von 14 653,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.12.2023, wies der SPI einen Wert von 14 329,28 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 07.03.2023, den Stand von 14 258,78 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,34 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 056,55 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Evolva (+ 50,94 Prozent auf 0,96 CHF), BACHEM (+ 14,37 Prozent auf 80,40 CHF), CI Com SA (+ 8,00 Prozent auf 1,35 CHF), Kudelski (+ 6,67 Prozent auf 1,44 CHF) und Spexis (+ 6,38 Prozent auf 0,15 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen ObsEva (-14,81 Prozent auf 0,02 CHF), ASMALLWORLD (-5,00 Prozent auf 1,52 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-4,92 Prozent auf 0,09 CHF), ams (-4,70 Prozent auf 1,32 CHF) und Meyer Burger (-4,65 Prozent auf 0,06 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 961 048 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 250,595 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,87 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,97 Prozent bei der Adecco SA-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at