AIR France-KLM Aktie
|8,84EUR
|-0,27EUR
|-2,94%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 13,95 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jarrod Castle passte seine Schätzungen für Europas Fluggesellschaften am Donnerstagnachmittag an die gestiegenen Treibstoffkosten und sonstige absehbare Auswirkungen des Iran-Kriegs an. Die Prognosen blieben aber äußerst wackelig angesichts der derzeitigen Unsicherheit. Am deutlichsten sinken Castles Schätzungen bei Air France-KLM und Wizz Air./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 15:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
9,14 €
|
Abst. Kursziel*:
9,46%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,17%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
Analysen zu AIR France-KLM
|07:47
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|19.03.26
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|02.07.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|01.05.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|9,10
|-0,09%
