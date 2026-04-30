AIR France-KLM Aktie
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WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 10,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving hob am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht überraschend niedrige Kapazitätskürzungen.Es gebe "boomende Langstrecken", aber höhere Annahme für die diesjährigen Treibstoffkosten. Die Fluggesellschaft rechne nun für 2026 mit 9,6 Milliarden Euro - 2,4 Milliarden Euro mehr als vor dem Iran-Krieg./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:47 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
10,20 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8,91 €
|
Abst. Kursziel*:
14,53%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
9,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,68%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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