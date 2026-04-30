AIR France-KLM Aktie

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WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

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30.04.2026 09:29:45

AIR France-KLM Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 10,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving hob am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht überraschend niedrige Kapazitätskürzungen.Es gebe "boomende Langstrecken", aber höhere Annahme für die diesjährigen Treibstoffkosten. Die Fluggesellschaft rechne nun für 2026 mit 9,6 Milliarden Euro - 2,4 Milliarden Euro mehr als vor dem Iran-Krieg./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:47 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
10,20 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
8,91 € 		Abst. Kursziel*:
14,53%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
9,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,68%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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