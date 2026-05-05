AIR France-KLM Aktie
|8,99EUR
|0,09EUR
|0,97%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Trotz übertroffener Erwartungen im erstenb Quartal kappte Analyst Harry J Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Gesamtjahr der französisch-niederländischen Fluggesellschaft. Die aktuell starken Nachfragetrends dürften ihm zufolge nicht reichen, um die gestiegenen Treibstoffkosten voll auszugleichen./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 23:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
8,99 €
|
Abst. Kursziel*:
66,93%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8,99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66,78%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
Analysen zu AIR France-KLM
|08:08
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|01.05.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:08
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|02.07.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|01.05.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|01.05.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
