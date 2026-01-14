AIR France-KLM Aktie
|10,79EUR
|-0,51EUR
|-4,52%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 10 auf 9,90 Euro gesenkt und die Papiere von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Dies gelte auch für die französisch-niederländische Gruppe Air France-KLM, die zudem Risiken auf den Nordatlantik-Routen und im Premium-Freizeitbereich ausgesetzt sei./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIR France-KLM Underweight

Unternehmen:
AIR France-KLM

Analyst:
Barclays Capital

Kursziel:
9,90 €

Rating jetzt:
Underweight

Kurs*:
11,39 €

Abst. Kursziel*:
-13,04%

Rating update:
Equal Weight

Kurs aktuell:
10,79 €

Abst. Kursziel aktuell:
-8,21%

Analyst Name::
Andrew Lobbenberg

KGV*:
-
