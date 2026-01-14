AIR France-KLM Aktie

10,79EUR -0,51EUR -4,52%
AIR France-KLM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

14.01.2026 07:44:40

AIR France-KLM Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 10 auf 9,90 Euro gesenkt und die Papiere von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Dies gelte auch für die französisch-niederländische Gruppe Air France-KLM, die zudem Risiken auf den Nordatlantik-Routen und im Premium-Freizeitbereich ausgesetzt sei./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Underweight
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
9,90 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
11,39 € 		Abst. Kursziel*:
-13,04%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
10,79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,21%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

