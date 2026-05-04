AIR France-KLM Aktie

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WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

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04.05.2026 08:18:37

AIR France-KLM Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 9,85 auf 9,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Andrew Lobbenberg attestierte der Fluggesellschaft in einer am Montag vorliegenden Studie ein "super erstes Quartal", verwies aber auf die nun bestehenden Unsicherheiten rund um die Treibstoffversorgung und die künftigen Erlöse. Im ersten Quartal seien die Treibstoffkosten gefallen, danach aber dramatisch gestiegen./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Equal Weight
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
9,30 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
9,05 € 		Abst. Kursziel*:
2,72%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
8,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,24%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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