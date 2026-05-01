AIR France-KLM Aktie
|9,05EUR
|0,27EUR
|3,05%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Air France-KLM von 10,50 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane rechnete in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem im Schnitt achtprozentigen Anstieg der Treibstoffpreise 2026 bis 2028. Er senkte daher die Annahmen für die operativen Ergebnisse der Fluggesellschaft in diesem Zeitraum im Schnitt um ein Fünftel./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:28 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
9,03 €
|
Abst. Kursziel*:
10,69%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
9,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,47%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
29.04.26
|Ausblick: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
19.02.26
|Air France-KLM-Aktie klettert deutlich: Gewinn zieht überraschend an - Fokus auf teurere Tickets (dpa-AFX)
|
19.02.26
|Air France-KLM takes €90mn hit from de-icing fiasco (Financial Times)
|
18.02.26