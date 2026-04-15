AIR France-KLM Aktie
|10,06EUR
|-0,01EUR
|-0,10%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 17 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers passte seine Schätzungen für Europas Fluggesellschaften am Dienstagabend an die gestiegenen Treibstoffkosten an. Mit Blick auf die Berichtssaison setzt er vor allem auf die Netzwerkairlines. Insgesamt hält er Ryanair aber für die defensivste Wahl in dem aktuell unsicheren Umfeld./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
10,06 €
|
Abst. Kursziel*:
49,03%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
10,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,11%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
Analysen zu AIR France-KLM
|07:12
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|07:12
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|02.07.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|01.05.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|19.03.26
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|10,05
|-0,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:47
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|07:43
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|07:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:34
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:34
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|07:27
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|07:25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|07:24
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|07:16
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:38
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:37
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|14.04.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|14.04.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|14.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|14.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG