24.02.2026 10:46:17

AIR France-KLM Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 9,90 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei zwar besser gewesen als gedacht, schrieb Andrew Lobbenberg am Montagabend. Er bleibt allerdings vorsichtig für alle Netzwerk-Airlines, denn der Optimismus hinsichtlich der Nordatlantik-Routen und des Premium-Tourismus sei überbordend./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Underweight
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
12,76 € 		Abst. Kursziel*:
-13,79%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
12,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,52%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIR France-KLM

