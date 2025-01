NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 170 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie kommentierte am Dienstag die wichtigsten Neuigkeiten zum europäischen Luftfahrt- und Verteidigungssektor. Sie verwies auf die Forderung des französischen Präsidenten Macron nach einer Erhöhung der europäischen Verteidigungsausgaben und dem Kauf europäischer Produkte. Zudem wies sie auch auf das Ziel des chinesischen Flugzeugbauers Comac hin, die Produktionskapazität für die C919 in diesem Jahr auf 50 Flugzeuge zu steigern, sowie allgemein die Flugzahlen der vergangenen Woche./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2025 / 02:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2025 / 02:34 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.