NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie vor Quartalszahlen von 175 auf 180 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Internetkonzern dürfte angesichts recht guter Vorjahreswerte solide Kennziffern ausweisen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie dürfte sich aufgrund der verbesserten Dynamik im Kerngeschäft mit Werbung und des Rückenwinds vom Thema Künstliche Intelligenz bis ins zweite Halbjahr tendenziell nach oben bewegen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 21:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2024 / 00:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.