Die Analysten der Baader Bank haben sowohl ihr Anlagevotum "Buy" als auch ihr Kursziel von 75 Euro für die Aktien von Andritz bekräftigt. Der zuständige Experte Peter Rothenaicher sieht die Aktien des steirischen Anlagenbauers weiterhin als massiv unterbewertet an.

Bei den vorgelegten Drittquartalszahlen 2023 lag der schwache Auftragseingang leicht unter den Erwartungen. Die Entwicklung der Gewinnmargen wurde hingegen als positiv bewertet. Der Konzerngewinn wurde zudem als stark eingestuft und die Geschäftsaussichten als stabil.

Die Gewinnerwartungen wurden unverändert belassen. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 der Andritz prognostiziert die Baader Bank weiterhin einen Gewinn von 5,01 Euro je Aktie. Für die Folgejahre liegen die Schätzungen bei 5,19 Euro bzw. 5,50 Euro je Titel. Die Dividendenprognosen belaufen sich auf 2,60 (2023), 2,80 (2024) und 3,00 (2025) Euro pro Anteilsschein.

Am Donnerstag im Frühhandel notierte die Andritz-Aktie an der Wiener Börse bei 43,98 Euro mit einem klaren Plus von 4,2 Prozent.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/kve

ISIN AT0000730007 WEB http://www.andritz.com

AFA0020 2023-11-02/09:19