Assicurazioni Generali Aktie

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WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

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27.03.2026 14:44:39

Assicurazioni Generali Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach einer Präsentation des Versicherers zu Finanzthemen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Farooq Hanif nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Er senkte seine operativen Gewinnprognosen im Lebensversicherungsbereich, erhöhte sie aber für das Geschäft mit Schaden- und Unfallversicherungen./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 12:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 12:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
33,62 € 		Abst. Kursziel*:
21,95%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
33,63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,91%
Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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