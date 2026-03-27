Assicurazioni Generali Aktie
|33,63EUR
|-0,10EUR
|-0,30%
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Assicurazioni Generali Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach einer Präsentation des Versicherers zu Finanzthemen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Farooq Hanif nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Er senkte seine operativen Gewinnprognosen im Lebensversicherungsbereich, erhöhte sie aber für das Geschäft mit Schaden- und Unfallversicherungen./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 12:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 12:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
33,62 €
|
Abst. Kursziel*:
21,95%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
33,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,91%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|23.03.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|33,63
|-0,30%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:44
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:37
|Siemens Buy
|UBS AG
|14:37
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|14:35
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:31
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:31
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:29
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|14:28
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:12
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:12
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|14:12
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13:39
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|13:37
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|13:33
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|13:32
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13:31
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|13:21
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|13:21
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|13:20
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:15
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:07
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:07
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:06
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:37
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|11:36
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11:36
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|11:34
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|11:32
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11:20
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:18
|INDUS Buy
|Warburg Research
|11:17
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|11:15
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:10
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:07
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11:06
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:06
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:11
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|10:01
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:58
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|09:48
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|09:28
|PORR buy
|Warburg Research
|08:54
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|08:53
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|08:52
|PORR accumulate
|Erste Group Bank