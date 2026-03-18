Assicurazioni Generali Aktie

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Assicurazioni Generali für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

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18.03.2026 07:07:00

Assicurazioni Generali Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 42 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Jahreszahlen des Versicherers habe er nur kleinere Änderungen an seinen Ergebnisschätzungen (EPS) vorgenommen, schrieb Farooq Hanif in seiner Einschätzung vom Dienstag. Seine Prognosen für den bereinigten Nettogewinn lägen weiterhin über den Konsensschätzungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 10:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 10:54 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
34,69 € 		Abst. Kursziel*:
18,19%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
34,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,41%
Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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