Assicurazioni Generali Aktie
|33,69EUR
|0,39EUR
|1,17%
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
12.03.2026 09:02:53
Assicurazioni Generali Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach Geschäftszahlen für 2025 mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Farooq Hanif in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die Ergebniskennziffern der italienischen Assekuranz seien von guter Qualität./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
33,54 €
|
Abst. Kursziel*:
25,22%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
33,69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,67%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
