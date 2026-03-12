Assicurazioni Generali Aktie
|33,80EUR
|0,50EUR
|1,50%
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Assicurazioni Generali Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherer habe mit der Kapitalausstattung erneut positiv überrascht, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Solvabilitätsquote liege über der Konsensschätzung, hierauf dürften sich die Blicke am Markt richten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
28,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,68 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,68%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
17.12.25
|ANALYSE-FLASH: UBS dreht Generali von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 40 Euro (dpa-AFX)
|
22.09.25
|ROUNDUP/Unwetter in Italien: Deutsche Urlauberin vermisst (dpa-AFX)
|
22.09.25
|Unwetter in Italien: Viele Straßen überschwemmt (dpa-AFX)
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|10:24
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|09:02
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|09:02
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|UBS AG
|10:24
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|09.05.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|33,75
|1,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:07
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:07
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:06
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:55
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|10:51
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:51
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|10:50
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|10:47
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:24
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|10:05
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|09:56
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|09:55
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|09:55
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09:51
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09:50
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|09:48
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|09:42
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:41
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|09:40
|grenke Buy
|Warburg Research
|09:40
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:37
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|09:20
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:15
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:15
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|09:14
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|09:02
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:57
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|08:53
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|08:52
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:47
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|08:10
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|07:48
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:47
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|07:31
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital