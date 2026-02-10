BP Aktie
|5,24EUR
|-0,24EUR
|-4,36%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach der Aussetzung von Aktienrückkäufen mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Hold" belassen. "Bye bye Buybacks", betitelte Mark Wilson seine erste Reaktion hierzu am Dienstag. Das um 1,5 Milliarden US-Dollar erhöhte Einsparziel des Ölkonzerns sei wohl eine "mechanische Erhöhung" im Zusammenhang mit dem Verkauf der 65-prozentige Mehrheitsbeteiligung an der Schmierstofftochter Castrol./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Hold
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
4,40 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4,54 £
|
Abst. Kursziel*:
-3,17%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4,60 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,44%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:30
|ROUNDUP: Ölkonzern BP verschärft Sparmaßnahmen - Streicht Aktienrückkäufe (dpa-AFX)
|
12:27
|STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in London: So steht der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
10:13
|AKTIE IM FOKUS: BP unter Druck - Quartalsbericht mit 'bitteren Pillen' (dpa-AFX)
|
10:04
|FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
08:21
|BP becomes first oil major to suspend share buyback plan (Financial Times)