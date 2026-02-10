NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach der Aussetzung von Aktienrückkäufen mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Hold" belassen. "Bye bye Buybacks", betitelte Mark Wilson seine erste Reaktion hierzu am Dienstag. Das um 1,5 Milliarden US-Dollar erhöhte Einsparziel des Ölkonzerns sei wohl eine "mechanische Erhöhung" im Zusammenhang mit dem Verkauf der 65-prozentige Mehrheitsbeteiligung an der Schmierstofftochter Castrol./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.