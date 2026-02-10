BP Aktie

5,24EUR -0,24EUR -4,36%
BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

10.02.2026 11:06:37

BP Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach der Aussetzung von Aktienrückkäufen mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Hold" belassen. "Bye bye Buybacks", betitelte Mark Wilson seine erste Reaktion hierzu am Dienstag. Das um 1,5 Milliarden US-Dollar erhöhte Einsparziel des Ölkonzerns sei wohl eine "mechanische Erhöhung" im Zusammenhang mit dem Verkauf der 65-prozentige Mehrheitsbeteiligung an der Schmierstofftochter Castrol./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Hold
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
4,40 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
4,54 £ 		Abst. Kursziel*:
-3,17%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4,60 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,44%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

