NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 66 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Jüngste Aussagen von Konzernchef Christian Kohlpaintner deuteten darauf hin, dass der in den letzten Monaten zu beobachtenden Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden wahrscheinlich zu einem Ende kommen werde, schreibt Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei habe sich Kohlpaintner optimistischer geäußert als er es zunächst erwartet habe, so der Experte weiter. Der Unternehmenslenker habe die bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt und dabei auf eine leichte Verbesserung des Volumens im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal verwiesen./hr/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 00:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.