NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 US-Dollar belassen. Das Treffen habe ihre Zuversicht bestärkt, schrieb Analystin Andrea Teixeira in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Getränkekonzern befinde sich in einem Zyklus mit schnellen Innovationen und Investitionen in die Digitalisierung. Diese dürfte zu weiteren Marktanteilsgewinnen und einer Wertsteigerung führen./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2023 / 03:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2023 / 03:24 / GMT





