NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 US-Dollar belassen. Der Softgetränkehersteller habe Neuigkeiten im Steuerstreit mit der US-Bundessteuerbehörde bekannt gegeben, schrieb Analystin Andrea Teixeira in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der gesamte Prozess dürfte ihr zufolge mehrere Jahre dauern. Im schlimmsten Fall sei das Hauptrisiko eine dauerhafte Erhöhung des effektiven Steuersatzes um bis zu 3,5 Prozentpunkte pro Jahr, was aber wahrscheinlich außerhalb des Anlagehorizonts der meisten Anleger liege./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2024 / 11:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2024 / 16:32 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.