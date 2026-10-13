Diageo Aktie
|20,35EUR
|0,51EUR
|2,57%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Das organische Wachstum des Spirituosenkonzerns dürfte sich im ersten Geschäftsquartal weniger verringert haben, als vom Markt befürchtet, schrieb Edward Mundy in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2026/27 ließ er unverändert./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
22,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20,28 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,25 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
09:28
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
12.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
09.10.26
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
02.10.26
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diageo-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
25.09.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Diageo von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
24.09.26
|Verluste in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
24.09.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
23.09.26
|Diageo-Aktie leichter: Joanne Wilson übernimmt CFO-Posten (Dow Jones)
Analysen zu Diageo plc
|13:15
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:11
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:15
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:11
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:15
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:11
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|20,27
|2,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:20
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13:16
|ABB Neutral
|UBS AG
|13:15
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:14
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:13
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|13:10
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|12:55
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Fielmann Add
|Baader Bank
|12:26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|12:11
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:08
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:00
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:08
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:59
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.