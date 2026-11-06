ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen von 1850 auf 1950 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sanjeet Aujla sieht im Bericht zum ersten Geschäftsquartal mehr Positives als Negatives, wie er am Donnerstag schrieb. Der Spirituosenkonzern liege zunächst einmal über dem Soll, was die Erreichung der Jahresziele betrifft. Das höhere Kursziel begründete er mit der gestiegenen Bewertung vergleichbarer Unternehmen./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 23:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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