Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen von 1850 auf 1950 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sanjeet Aujla sieht im Bericht zum ersten Geschäftsquartal mehr Positives als Negatives, wie er am Donnerstag schrieb. Der Spirituosenkonzern liege zunächst einmal über dem Soll, was die Erreichung der Jahresziele betrifft. Das höhere Kursziel begründete er mit der gestiegenen Bewertung vergleichbarer Unternehmen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 23:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
19,50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
21,87 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
18,27 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
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