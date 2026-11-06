Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal von 1734 auf 1740 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Wachstum des Schnaps- und Guinness-Herstellers aus eigener Kraft habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Mitch Collett in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Mit Blick auf einzelne Regionen hätten die Geschäfte in Nordamerika, im Raum Asien/Pazifik sowie in Lateinamerika und in der Karibik positiv überrascht, während Diageo in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in Indien enttäuscht habe./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Hold
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17,40 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22,04 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
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