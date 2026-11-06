FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal von 1734 auf 1740 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Wachstum des Schnaps- und Guinness-Herstellers aus eigener Kraft habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Mitch Collett in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Mit Blick auf einzelne Regionen hätten die Geschäfte in Nordamerika, im Raum Asien/Pazifik sowie in Lateinamerika und in der Karibik positiv überrascht, während Diageo in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in Indien enttäuscht habe./rob/la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET





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