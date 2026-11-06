Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
06.11.2026 12:39:40
Diageo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2230 auf 2290 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spirituosenkonzern sei besser als gedacht ins Geschäftsjahr 2027 gestartet, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstag. Auch im zweiten Quartal stehe der Konzern gut da./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
22,90 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
21,87 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
18,38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Laurence Whyatt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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