Diageo Aktie
|23,14EUR
|0,26EUR
|1,14%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 1740 auf 1745 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien europäischer Getränkehersteller seien im bisherigen Jahresverlauf um durchschnittlich 24 Prozent gestiegen, so stark, wie seit 2012 nicht mehr, schrieb Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings dürften strukturelle und konjunkturelle Belastungen im Jahr 2027 anhalten./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Hold
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17,45 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22,84 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19,40 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
09:28
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.11.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Diageo von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.11.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
11.11.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
11.11.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
06.11.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: Weniger Dividende für Diageo-Aktionäre (finanzen.at)
|
06.11.26
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.26
|LSE-Handel FTSE 100 letztendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Diageo plc
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|23,25
|1,62%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|AUMOVIO Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Schaeffler Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:52
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets