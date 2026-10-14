FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo vor einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 1734 Pence belassen. Seine Prognose für die organische Umsatzentwicklung des Spirituosenkonzerns liege unter der Konsensschätzung, schrieb Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET



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